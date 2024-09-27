〈能源盤後〉沙烏地阿拉伯取消價格目標 增產搶市 原油跌至兩周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-09-27 05:59

‌



原油期貨價格周四 (26 日) 跌至約兩周以來最低點，係因英國《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯準備放棄每桶 100 美元的價格目標，以增產奪回市占，原油從而承壓。

颶風海倫對美國能源生產的干擾未能為油價提供支撐，因為其路徑預計不會經過海灣地區重要的石油和天然氣生產區。

‌



能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.02 美元或 2.9%，收每桶 67.67 美元，為最近月 WTI 期貨自 9 月 11 日以來的最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.86 美元或 2.5%，收每桶 71.60 美元，同樣是最近月 Brent 期貨自 9 月 11 日以來的最低水準。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.81 美元或 2.5%，收每桶 71.09 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.96 美元。

10 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.14 美元。

10 月交割天然氣價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.59 美元，該期貨今日收盤後到期。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯和 OPEC + 其他 7 個成員國於 9 月初宣布，推遲兩個月才撤除每日自願減產 220 萬桶的舉措，亦即自 12 月 (非原定的 10 月) 開始逐步增產。

英國《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯致力於 12 月 1 日恢復生產，即使這會導致油價下跌一段時間。報導也提及，沙烏地阿拉伯準備放棄 100 美元的非官方原油價格目標。

凱投宏觀 (Capital Economics) 氣候和大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins) 認為，這件事本身並非新聞，因此不會改變其油價預測，即 2025 年底，Brent 原油價格為每桶 70 美元，低於共識預測。

獨立能源專家兼 Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 周四報告也指出，沙烏地阿拉伯沒有 100 美元的目標價——「因此沒有什麼可以放棄的」，整體想法就是「OPEC + 希望取消自願減產」，「就這樣而已，幾個月來市場早就知道這一點。」

儘管沙烏地阿拉伯的消息並非「新聞」，但 Tompkins 認為，這反而是迄今最明顯的跡象，表明沙烏地阿拉伯對於「減產無法推高油價，反倒失去市占」這一點感到沮喪。

OPEC + 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 將於 10 月 2 日舉行下一次會議，下一次部長級全體會議定於 12 月 1 日舉行。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 指出，油價的壓力來源還包括一則報導稱，利比亞東西政府已弭平對央行控制權的歧見。過去因東西政府爭奪央行控制權導致原油產量大幅下降。

在全球最大的原油進口國中國推出積極提振經濟的計畫後，原油價格於周二大漲，但因分析師質疑這些措施能否持久提振經濟，致周三油價回落。

Evangelista 表示：「由於供應增加和需求不確定，油價短期內可能面臨進一步下行壓力。」

與此同時，交易員繼續關注颶風海倫，預計該颶風周四稍晚就會登陸佛羅裡達州海岸。

截至周四，美國內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 25.25% 的石油生產和 19.81% 的天然氣生產因風暴而關閉。

能源部周四表示，海倫的預測路徑「將遠離德州、路易斯安那州和密西西比州附近最多產的石油和天然氣產區」。

同時，EIA 公布，上周 (9/20 止) 美國儲存工作天然氣增加 470 億立方英尺，隨後天然氣期貨價格收低。