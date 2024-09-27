〈能源盤後〉沙烏地阿拉伯取消價格目標 增產搶市 原油跌至兩周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-09-27 05:59
原油期貨價格周四 (26 日) 跌至約兩周以來最低點，係因英國《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯準備放棄每桶 100 美元的價格目標，以增產奪回市占，原油從而承壓。
颶風海倫對美國能源生產的干擾未能為油價提供支撐，因為其路徑預計不會經過海灣地區重要的石油和天然氣生產區。
能源商品價格
- 11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.02 美元或 2.9%，收每桶 67.67 美元，為最近月 WTI 期貨自 9 月 11 日以來的最低水準。
- 11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.86 美元或 2.5%，收每桶 71.60 美元，同樣是最近月 Brent 期貨自 9 月 11 日以來的最低水準。
- 12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.81 美元或 2.5%，收每桶 71.09 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。
- 10 月交割汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.96 美元。
- 10 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.14 美元。
- 10 月交割天然氣價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.59 美元，該期貨今日收盤後到期。
市場驅動力
沙烏地阿拉伯和 OPEC + 其他 7 個成員國於 9 月初宣布，推遲兩個月才撤除每日自願減產 220 萬桶的舉措，亦即自 12 月 (非原定的 10 月) 開始逐步增產。
英國《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯致力於 12 月 1 日恢復生產，即使這會導致油價下跌一段時間。報導也提及，沙烏地阿拉伯準備放棄 100 美元的非官方原油價格目標。
凱投宏觀 (Capital Economics) 氣候和大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins) 認為，這件事本身並非新聞，因此不會改變其油價預測，即 2025 年底，Brent 原油價格為每桶 70 美元，低於共識預測。
獨立能源專家兼 Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 周四報告也指出，沙烏地阿拉伯沒有 100 美元的目標價——「因此沒有什麼可以放棄的」，整體想法就是「OPEC + 希望取消自願減產」，「就這樣而已，幾個月來市場早就知道這一點。」
儘管沙烏地阿拉伯的消息並非「新聞」，但 Tompkins 認為，這反而是迄今最明顯的跡象，表明沙烏地阿拉伯對於「減產無法推高油價，反倒失去市占」這一點感到沮喪。
OPEC + 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 將於 10 月 2 日舉行下一次會議，下一次部長級全體會議定於 12 月 1 日舉行。
ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 指出，油價的壓力來源還包括一則報導稱，利比亞東西政府已弭平對央行控制權的歧見。過去因東西政府爭奪央行控制權導致原油產量大幅下降。
在全球最大的原油進口國中國推出積極提振經濟的計畫後，原油價格於周二大漲，但因分析師質疑這些措施能否持久提振經濟，致周三油價回落。
Evangelista 表示：「由於供應增加和需求不確定，油價短期內可能面臨進一步下行壓力。」
與此同時，交易員繼續關注颶風海倫，預計該颶風周四稍晚就會登陸佛羅裡達州海岸。
截至周四，美國內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 25.25% 的石油生產和 19.81% 的天然氣生產因風暴而關閉。
能源部周四表示，海倫的預測路徑「將遠離德州、路易斯安那州和密西西比州附近最多產的石油和天然氣產區」。
同時，EIA 公布，上周 (9/20 止) 美國儲存工作天然氣增加 470 億立方英尺，隨後天然氣期貨價格收低。
然而，該數據包含對儲存中的天然氣從工作氣到基礎氣重新分類相關的數據之修訂。工作氣體是市場上可用的氣體量。 EIA 表示，隨著重新分類，本周工作天然氣庫存的隱含流量將增加 550 億立方英尺。
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