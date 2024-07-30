〈國巨法說〉Q2純益創11季高每股賺13.02元 上半年賺進百億EPS 24.04元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 18:39

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，稅後純益 54.53 億元，季增 18.3%、年增 46.6%，每股純益 13.02 元，寫 11 季新高；上半年稅後純益 100.62 億元，年增 28.1%，每股純益 24.04 元。

展望後市，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望。

國巨第二季營收 314.18 億元，季增 10.2%、年增 17.4%，毛利率 35.1%，較季增 1.3 個百分點、年增 1.9 個百分點；營業利益 64.82 億元、營益率 20.6%，季增 3.2 個百分點，年增 1.7 個百分點。

國巨第二季非營業項目淨收入為 9.23 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益 2.87 億元及利息淨收入 6.32 億元。此外，第二季提列未分配盈餘稅 3.15 億元，對單季每股純益影響約為 0.75 元。

累計國巨上半年營收 599.23 億元，年增 13.4 %，毛利率 34.5 %，年增 1.4 個百分點，營業利益 114.46 億元，營益率 19.1 %，年增 0.2 個百分點；非營業項目淨收入為 20.39 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益 5.63 億元及利息淨收入 11.49 億元。