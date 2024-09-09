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國巨8月營收103億元月減6.2% 9月營收估向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 19:08

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 103.18 億元，月減 6.2%，但年增 14.5%；累計前 8 月營收 812.46 億元，年增 14.8%，續創同期新高，國巨認為，9 月營收可望較 8 月略增。

國巨說明，8 月營收雖然受到 7 月提前拉貨以及歐洲地區的夏季長假影響，但 AI 相關應用的需求持續強勁，其它區域維持穩健動能，仍推升營收持穩百億元水準。


展望 9 月，國巨認為，因後續有中國十一長假，客戶將提前備貨，預估營收可望較 8 月提升，第三季營收維持法說預估的季增 1-3%；整體而言，雖然大環境不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位。

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國巨被動元件營收

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