國巨AI高峰論壇本周登場 董事長陳泰銘揭幕釋展望
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-22 21:03
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 將於本周、9 月 26 日舉行 AI 高峰論壇，董事長陳泰銘將親自為論壇揭開序幕，分享對 AI 未來發展的洞見，以及公司在 AI 生態系統中的戰略角色。
國巨表示，此次 AI 高峰論壇，將聚集產業界的先進和專家，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在 AI 領域快速發展下的貢獻，當天的活動亦將進行小組討論及公開問答。
論壇除了國巨集團管理階層外，與會的演講嘉賓也包括專研 AI 著名的國立成功大學李國君教授、來自英飛凌 (Infineon) 和思科 (Cisco) 的高階主管。
隨著 AI 不斷地突破運算能力的界限，特定的專用元件如更高電壓的電容器、具有更高電容和能量密度的電容器，以及採用先進材料設計的元件正快速地受到工程師們的採用。
國巨表示，作為全球領先的電子元件製造商，集團正處於應對 AI 市場獨特需求的前沿，憑藉專為高功率 AI 伺服器和設備供電而設計的先進元件，在 AI 革命中發揮著至關重要的作用，支援不同行業的高端應用。
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