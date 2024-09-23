矽光子題材熱到無法擋 聯亞才出關又飆漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-23 12:57
光通訊廠聯亞 (3081-TW) 日前因股價飆漲遭證交所列為處置股，今 (23) 日出關首日股價延續漲勢，早盤開高一路上攻， 10 分鐘內攻上漲停價 259 元，強勁表現帶動其他矽光子類股聯鈞、華星光、波若威、眾達 - KY 同步上攻。
隨著 AI 需求帶動，矽光子能減少晶片能耗、是未來半導體封裝趨勢。聯亞主力產品為 800G 交換器，是下一代光通訊交換器產品，是未來資料中心需求，儘管目前 800G 產品生產仍未達經濟規模，但法人指出，隨著大環境需求，800G 有望為聯亞營運添助力，明年有望轉虧為盈。
聯亞帶動光通訊族群表現同樣亮眼，聯鈞 (3450-TW) 開高走高，一度攻上漲停價 201.5 元，盤中漲幅近 4%；華星光 (4979-TW) 同樣漲幅近 4%；波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 則在平盤徘徊。
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