刮刮樂銷售樂開花 黃志宜：台彩今年業績可達1488億元創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-26 19:41

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台灣彩券公司今（26）日舉辦「2024 公益彩券形象影片上映記者會」，發表《善良的公式》形象影片，台彩表示，截至昨日，今年電腦型彩券及刮刮樂銷售金額已達 1251 億元，其中刮刮樂佔 750 億，已超過 2023 年整年的 726 億元，提前達標且創下歷史新高，預估 Q4 會再增加 30 億元，刮刮樂全年可售出 780 億元，再加上電腦型約 700 億元，全年業績可達 1488 億元再創歷史新高。

台灣公益彩券的發行於今（113）年迎向第 5 屆，中國信託商業銀行自第 3 屆即肩負公益彩券發行權，為使大眾更清楚公益彩券長期以來為社會帶來的正向影響，財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑與台灣彩券公司董事長黃志宜，今（26）日共同出席「2024 公益彩券形象影片上映記者會」，透過發表《善良的公式》形象影片，及「公益價值圖鑑」，展現多年來公益彩券努力的成果。

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陳柏誠表示，公益彩券創造的公益盈餘中，50% 分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等事項，擴大對弱勢族群的照顧，45% 用在國民年金，5% 提供全民健康保險準備，讓醫療資源更加穩定。為使專款專用，財政部並設置公益彩券監理委員會來監督盈餘的分配及運用，其運用情形都有公布在網站供查詢。

黃志宜指出，今年統計截至昨 (25) 日，電腦型彩券加上刮刮樂累計銷售金額為 1251 億元，其中電腦型為 501 億元、刮刮樂為 750 億元；電腦型比去年同期減少 15 億元，年減 2.9%。