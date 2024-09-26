工業用電再漲刺激綠電需求 泓德能源大啖轉供商機

電價費率審議會將在月底召開，工業電價傳出再調漲 14%，未來每度用電估落在 3.5 至 4 元，尖峰用電每度更恐超過 8 元，泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌今 (26) 日表示，目前綠電每度價格約 5 至 6 元左右，此次工業電價調漲將進一步縮小與綠電的價格差距，將推升綠電轉供需求。