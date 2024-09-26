工業用電再漲刺激綠電需求 泓德能源大啖轉供商機
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-26 15:35
電價費率審議會將在月底召開，工業電價傳出再調漲 14%，未來每度用電估落在 3.5 至 4 元，尖峰用電每度更恐超過 8 元，泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌今 (26) 日表示，目前綠電每度價格約 5 至 6 元左右，此次工業電價調漲將進一步縮小與綠電的價格差距，將推升綠電轉供需求。
台電內部預估，此次民生電價傾向不調整，工業電價平均估漲約 14%，其中，用電大戶與資料中心調幅高於 15%，用電衰退產業則減半調整。
泓德能源旗下星星電力自 2021 年取得售電業執照，目前已是全台前三大售電業者，並轉供給大型企業包括聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台灣大 (3045-TW) 等。
業界看好，隨著 ESG 永續趨勢成形，台灣企業為滿足客戶需求也積極採購綠電，帶動目前綠電市場呈現供不應求，各家企業都積極找尋賣家，因此只要有新加入的綠電開始轉供，也被瞬間搶購一空，為綠電轉供業者帶來龐大商機。
泓德能源今日改列一般板上市，盤中股價最高達 310.5 元，市值達 360 億元，雙雙創下歷史新高，終場收在 275 元，市值仍達 300 億元以上。展望下半年，泓德能源預期今年下半年將逐季成長。
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