中鋼新世代壓縮機馬達用電磁鋼 打入美洲客戶電動巴士

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 12:00

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中鋼 (2002-TW) 宣布，近日依照美洲地區客戶需求，成功開發出 50CS400P 新世代壓縮機馬達用電磁鋼，較市面上一般常規品降低 20% 鐵損，導磁率提升約 50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。

馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，台灣去年整年用電量約 2765 億度，其中超過一半用於各種不同用途的馬達。據統計顯示，馬達效率提升 1%，全台一年約可省電 14 億度。

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台灣過去馬達關鍵零組件幾乎仰賴進口，且國內早期電磁鋼供應主要為日本鋼廠，中鋼自 1983 年開始投入電磁鋼研發，1989 年量產供料，歷經一連串冶金和生產技術突破，以及與下游客戶攜手推廣，逐步擴大產能及提升品質，成功取代日料。

由於電機產品在固定輸入功率下，損耗越多會使得輸出功率越低，馬達的損耗包括機械損失及電磁損失兩大類，尤以電磁損耗占比最大，兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼可大幅降低電磁損失，對於馬達效率提升至關重要。

中鋼投入研發資源開發兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼，除了添加矽、鋁等特定合金元素降低鐵損外，也藉由熱、冷軋與退火串製程的優化設計，妥善控制鋼材晶粒組織，增加易磁化集合組織的比例，以提高磁通密度。

中鋼表示，近期開發的 50CS400P 新世代壓縮機馬達用電磁鋼，可在馬達效率方面發揮材料優勢，並通過美洲地區客戶的認證，成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。