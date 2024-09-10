中鋼8月營收月增1% 董事會推派執行副總黃建智接任董事長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-10 20:43

‌



中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 295.95 億元，月增 1.1%、年減 3.1%；累計前 8 月營收 2471.94 億元，年增 0.4，中鋼今日也召開董事會，推派執行副總黃建智接任董事長。

中鋼 8 月出貨量 92.6 萬噸，優於 7 月 87.3 萬噸，主要是 7 月因颱風、船運遞延約 2 萬多噸到 8 月出貨。黃建智表示，9 月出貨量估也在 90 萬噸上下，單季落在 270-275 萬噸。

‌



黃建智直言，過往鋼鐵業常說「金九銀十」，但目前看起來市場還是沒有見到明顯需求，短期看起來審慎保守，但第四季為傳統旺季「還有機會」，目前接單策略上，篩選利潤較好或具有邊際效益的訂單，以穩定獲利為主、不追量。

而中鋼今日董事會除了董事長選舉案外，也通過總經理、執行副總任命案，總經理王錫欽於今日卸任，所遺職缺由生產副總陳守道升任、執行副總職務由技術副總鄭際昭升任。