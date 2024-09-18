鋼市疲弱觀望氛圍濃 中鋼10月、Q4盤價調降普遍跌千元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 17:58

‌



中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日開出 10 月及第四季盤價，由於現階段國際鋼市疲弱態勢依舊，國內鋼鐵市場觀望氛圍濃厚，加上煤鐵原料成本回降，因此，10 月盤價每公噸下跌 800-1200 元不等，第四季雖然差別定價，但大部分產品也跌逾千元。

從鋼鐵需求來看，美歐中製造業 PMI 指數回落至榮枯線 50 之下，傳統製造業復甦乏力；中國大陸房地產疲軟下，轉以推動新基礎建設，以及新能源車、家電等產品以舊換新補助，力求用鋼需求持穩。

‌



台灣方面，今年前 8 月汽車累積銷量達 30.76 萬台，僅小年減 1.6%，表現優於預期，加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐國內汽車用鋼需求，此外，國內公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求強勁，鋼構業市況穩定向上。

鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會 (worldsteel) 統計今年前 7 月全球粗鋼產量約為 11.1 億噸，年減 0.7%，中國大陸國統局發布 8 月粗鋼日均產量降至 251 萬噸，較去年同期減少達 10%，顯示鋼廠不堪虧損，擴大減產幅度。

受中國大陸鋼廠減產影響，鐵礦砂回落至每公噸 90-100 美元，煤礦在每公噸 180-190 美元區間整理，原料成本下降。

鋼鐵行情方面，中國大陸熱軋流通行情近一個月下滑約每公噸人民幣 350 元 (約 49 美元)，鞍本 10 月平板類每公噸下跌人民幣 200-250 元 (約 28~35 美元)，反映市場疲弱現況，寶武鋼 10 月平板類產品雖以平盤開出，惟鋼市是否因此回穩尚待觀察。

而中國大陸為去化過剩產能，對外大量輸出低價鋼品，偏離市場行情，拖累亞洲鋼價，東南亞熱軋進口行情近一個月下滑約每公噸 35 美元，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸亦調降 16 美元。

中鋼表示，10 月月盤產品，因應低價進口競爭及國內流通行情變化，盤價全面下調；第四季之季盤產品，考量各產業需求強度與競爭狀況不同，給予差異化訂價，以助用戶掌握成本並維持接單動能。

中鋼 10 月月盤產品來看，熱軋鋼板、鋼捲 (一般料) 每公噸下跌 1200 元；熱軋鋼捲 (軋延料)、冷軋鋼捲 (一般料)、電鍍鋅鋼捲 (建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)、電磁鋼捲 (中低規、高規) 等跌 1000 元；電鍍鋅鋼捲 (抗指紋)、熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料) 則跌 800 元。