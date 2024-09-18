研調：小米8月銷量首度超車蘋果 躍居全球第二大智慧手機品牌

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 16:40

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研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，小米在 2024 年 8 月銷量首度超越蘋果 (AAPL-US)，成為全球第二大智慧型手機品牌，創下自 2021 年 8 月以來的重要里程碑，儘管小米 8 月銷量與 7 月持平，但受益於蘋果的季節性銷售下滑，成功躍升第二。

Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 表示，小米今年採取更精簡的產品策略，每個價位推出一款主打產品，不再採取機海戰術。同時，公司重新調整業務重心和行銷策略，持續開拓新市場並鞏固既有市場地位。

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2024 年上半年，小米以 22% 的年增率成為成長最快的品牌之一，雖然下半年成長可能因基期效應而放緩，但預計全年仍將保持強勁的雙位數成長，小米在 200 美元以下的低價位市場表現尤為出色，特別是隨著具競爭力的 5G 機種 Redmi 13 和 Note 13 系列的推出。

Counterpoint Research 指出，小米能否穩住第二名地位仍存變數，因為蘋果通常在 9 月發表新一代 iPhone，8 月往往是其全年銷售最低谷，隨著 iPhone 16 系列的推出，蘋果有望在未來幾個月重奪第二，甚至第一的位置。