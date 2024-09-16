研調：全球電視市場回溫 Q2出貨量年增3% 高階電視大增45%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 14:05
研調中心 Counterpoint Research 與 DSCC 聯合發布的最新《全球電視追蹤報告》指出，2024 年第二季度全球電視出貨量年增 3%，達 5600 萬台，終結連續四季下跌趨勢，其中，高階電視市場表現亮眼，年增率高達 45%，成為推動市場成長的主要動力。
報告指出，歐洲市場在奧運前需求帶動下，增長 13%，成為本季度最亮眼的區域；品牌方面，三星以 15% 市佔率保持領先地位，但優勢略有縮小，海信與 TCL 競爭激烈，TCL 以微弱差距重奪第二名寶座，LG 則位居第四，受惠於歐洲市場強勁表現，出貨量年增 8%。
高階電視市場中，Mini LED LCD 電視表現突出，出貨量年增 69%，首次超越 OLED 電視，中國品牌海信與 TCL 在高階市場增長最為顯著，而三星則積極拓展 OLED 產品線，推出採用 LG Display WOLED 面板的新型號，以鞏固市場地位。
Counterpoint Research 副總監 Sujeong Lim 表示，隨著巴黎奧運臨近，第二季度電視市場回升符合預期，除歐洲外，亞洲（不含中國和日本）及拉丁美洲市場表現也超出預期。
另外，40 吋以下電視出貨量年減 7%，而 40 吋以上機型則呈現增長，其中 80 吋以上大尺寸電視更是年增 29%。Counterpoint Research 資深總監 Calvin Lee 預測，考慮到全球經濟放緩，50 吋及以上的 Mini LED LCD 電視憑藉競爭力價格，有望持續引領高階市場增長。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇