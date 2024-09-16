研調：全球電視市場回溫 Q2出貨量年增3% 高階電視大增45%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 14:05

‌



研調中心 Counterpoint Research 與 DSCC 聯合發布的最新《全球電視追蹤報告》指出，2024 年第二季度全球電視出貨量年增 3%，達 5600 萬台，終結連續四季下跌趨勢，其中，高階電視市場表現亮眼，年增率高達 45%，成為推動市場成長的主要動力。

報告指出，歐洲市場在奧運前需求帶動下，增長 13%，成為本季度最亮眼的區域；品牌方面，三星以 15% 市佔率保持領先地位，但優勢略有縮小，海信與 TCL 競爭激烈，TCL 以微弱差距重奪第二名寶座，LG 則位居第四，受惠於歐洲市場強勁表現，出貨量年增 8%。

‌



高階電視市場中，Mini LED LCD 電視表現突出，出貨量年增 69%，首次超越 OLED 電視，中國品牌海信與 TCL 在高階市場增長最為顯著，而三星則積極拓展 OLED 產品線，推出採用 LG Display WOLED 面板的新型號，以鞏固市場地位。

Counterpoint Research 副總監 Sujeong Lim 表示，隨著巴黎奧運臨近，第二季度電視市場回升符合預期，除歐洲外，亞洲（不含中國和日本）及拉丁美洲市場表現也超出預期。