研調：高階筆電面板需求激增 2024年出貨量預估年增36%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 11:28
研調中心 Counterpoint Research 最新發布的《每季高階 IT 顯示面板出貨與技術報告》，2024 年高階筆電面板市場將迎來顯著成長，預計全年出貨量將年增 36%，市占率將達到整體筆電市場的 8%。
報告指出，2024 年第二季高階筆電面板 (包括 OLED 與 MiniLED) 出貨量雖較上季下滑 6%，但年增率仍高達 35%。其中，OLED 面板出貨量年增 65%，MiniLED 面板年增 20%，顯示高階顯示技術正快速滲透筆電市場。
推動高階筆電面板需求的主要因素包括商用市場回暖、設備更新週期到來、Microsoft 作業系統更新，以及 AI 筆電的興起。預計 2024 年 OLED 筆電面板出貨量將年增 58%，MiniLED 筆電面板則年增 22%。
Counterpoint Research 分析師表示，高階筆電市場的快速成長，反映了消費者對更優質顯示體驗的追求，也與產業鏈上下游持續投資新技術密切相關。
展望未來，隨著多個 G8.7 IT 工廠將於 2025 至 2028 年間投產，加上蘋果預計在 2026 年進軍 OLED 筆電市場，高階筆電的出貨量與營收市佔有望在 2028 年前雙雙達到雙位數成長。
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