堪比英國脫歐！柬埔寨宣布退出「柬寮越發展三角區」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-26 11:51

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柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）上周五（20 日）宣布，柬埔寨決定退出已經 25 年的柬寮越發展三角區合作（CLV-DTA），專家直呼柬國此舉令人震驚，堪比「英國脫歐」。

洪馬內稱退出的原因是，稱極端分子將 CLV-DTA 當政治武器，誤導柬國民眾誹謗和攻擊政府，甚至炒作政府將柬國東北四省領土「割讓」給外國的謠言，部分海外柬國人士多次舉行抗議，煽動國內示威，效法孟加拉發生的政變，推翻現任政府。

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專家分析，柬埔寨突然退出 CLV-DTA，可能會損害外交地位、在地緣政治緊張局勢日益加劇之際，使該國陷入孤立，或損害與越南的合作項目。

亞利桑那州立大學副教授 Sophal Ear 表示，這將引發人們對金邊在區域合作承諾上的擔憂，因為金邊此舉可以說是「史無前例」，衝擊力堪比「英國脫歐」。

Sophal Ear 進一步指出，這次「退群」凸顯了柬埔寨在管理國內政治形勢和維持健康地區關係之間所面臨的微妙平衡。

越南國立大學國際關係講師 Huynh Tam Sang 形容柬埔寨的退出「令人震驚」，認為這是洪馬內政府對反對派和批評者做出的「讓步」，並稱這可能導致人們懷疑其對區域合作的承諾。

洪馬內的父親、執政黨人民黨主席洪森則表示，在退出合作後，柬埔寨將繼續通過東協、CLMV、ACMECS 和大湄公河次區域（GMS）等區域合作機制，推動國家經濟發展。同時，政府設立的邊境基礎設施發展基金會將重點用於邊境地區道路建設。