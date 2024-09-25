惡劣天氣影響收成、外籍觀光客創新高加劇米荒 日本新米上市但價格仍大漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-25 15:24

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日本正面臨數十年來最大的米荒，近期雖有新米上市，但缺米困局依舊，且近幾個月受到惡劣天氣跟觀光客增加的影響，當地超市上月更傳祭出限購令來應對米荒。

美國農業部在上週公佈的報告中寫道，「2024 年夏天，日本一直在努力應對缺米問題，超市白米經常缺貨，因為過去三年的需求超過生產，導致庫存消耗至 20 多年新低」，並指消費者也因為日本颱風季節和地震囤米。

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日本《NHK》也將缺米部分歸咎於遊客湧入推高了對壽司和其他米類菜餚需求，日本 8 月米價甚至漲到每 60 公斤要價 1 萬 6133 日元 (約 3640 台幣），較 7 月上漲 3%，今年來累計上漲 5% 以上。

根據日本農林水產省數據，截至 2024 年 6 月底，日本民間稻米庫存 156 萬噸，較去年同期減少約 2 成，降至本世紀最低點且稻米交易價格創 30 年新高。

除為潛在的天災做準備外，日本農林水產省還將米飯需求的增加歸咎於遊客湧入推升食品服務的需求。

全球糧食和農業銀行荷蘭合作銀行高級分析師 Oscar Tjakra 估計，觀光客稻米消費量將從 2022 年 7 月至 2023 年 6 月的 1.9 萬噸，在 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期間增逾一倍至 5.1 萬噸。

Tjakra 指出，雖然遊客消費量增加了一倍多，但跟日本國內每年超過 700 萬噸的白米消費量相比，仍相對較小。

今年上半年，赴日觀光人數達到創紀錄的 1780 萬人次，遠高於疫前水準。這一趨勢仍在持續，今年 7 月入境遊客人數達 330 萬人次，創日本旅遊統計數據有史以來最高記錄。

Tjakra 表示，隨著年老稻農退休以及種稻年輕人減少，日本的食米產量也一直在下降。

分析師也指出，去年下半年的一系列熱浪和乾旱也影響日本稻米收成。國際糧食政策研究所高級研究員 Joseph Glauber 說，雖然水稻收成減少和外國人對壽司的胃口有所增加，但日本的稻米政策仍是導致整體供應下降的關鍵潛在因素。

Glauber 還說，日本稻米經濟在很大程度上仍然與世界市場隔絕。日本為了保護稻農，對進口米徵收 778% 的關稅。儘管日本根據世貿組織規定承諾每年至少進口約 68.2 萬噸稻米，但這些稻米主要用來加工和飼料。

Tjakra 也觀察到，從 2014 年到 2022 年，日本稻米出口量增加六倍至近 3 萬噸。