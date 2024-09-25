睽違7年！澳中關係續融冰 澳財長明訪陸 兩國經濟戰略對話是重頭戲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-25 17:28

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澳洲財長 Jim Chalmers 明 (26) 日將飛往北京展開為期兩天的中國行，成為七年來首位訪中的澳洲政府部長，上次訪中的澳洲財長莫里森，Chalmers 此行是澳中緊張關係持續緩解的最新跡象。

澳中兩國關係近期回暖，澳洲貿易部長 Don Farrell 早前稱中國有望在耶誕節前取消對進口澳洲龍蝦的貿易壁壘。

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Chalmers 週三 (25 日) 在布里斯本表示，此行主要目的是跟中國國家發改委主任共同主持召開第四次澳中戰略經濟對話，將聚焦於與中國貿易和投資的成長以及兩國企業的合作機會。

Chalmers 還說：「這是穩定我們與中國經濟關係的又一個非常重要的步驟。這將是艾班尼斯政府為與最大貿易夥伴重建對話而採取的有條理且協調一致的部分行動。」

第三次中澳戰略經濟對話是在 2017 年 9 月 16 日舉行，但時任財長的莫里森隔年成為澳洲新任總理後，卻開啟一連串極端反中舉措，令雙方關係陷入谷底，這一對話從此停擺。

在莫里森政府呼籲對新冠疫情起源與應對措施進行獨立調查後，澳中雙邊關係在 2020 年進一步惡化。中國也在當年對澳洲產品實施一系列官方和非官方禁令，包括煤炭、棉花、葡萄酒、大麥、牛肉、龍蝦和木材，這些禁令每年給澳洲出口商造成高達 200 億澳元 (130 億美元) 損失。

但直到 2022 年大選，莫里森的保守派政府被艾班尼斯領導的工黨政府取代後，大部分貿易障礙已被消除。

中國外長王毅週二 (24 日) 在紐約聯大期間會見澳洲外長黃英賢時也說，中澳關係取得正面進展。李強總理 6 月成功訪澳，為中澳關係發展注入新的動力。雙方重啟一系列對話合作機制，中方對澳實施單方面免簽，兩國地方和人文交往更加活躍，阿德萊德動物園年內將迎來新一對大熊貓。