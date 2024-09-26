恒大原總裁夏海鈞 被罰人民幣1,500萬 終身市場禁入！

據《證券時報》周三（25 日）報導，中國證監會發布的行政處罰決定書顯示，證監會決定針對恒大地產披露 2019 年、2020 年年度報告存在虛假記載的違法行為，對時任中國恒大集團董事局副主席、總裁的夏海鈞給予警告，並處以 500 萬元罰款