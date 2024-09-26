恒大原總裁夏海鈞 被罰人民幣1,500萬 終身市場禁入！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 08:00
中國證監會近日發布對恒大 (03333-HK) 原總裁夏海鈞的行政處罰決定書，對夏海鈞採取終身證券市場禁入的措施，並處以人民幣（下同）1,500 萬元罰款。
據《證券時報》周三（25 日）報導，中國證監會發布的行政處罰決定書顯示，證監會決定針對恒大地產披露 2019 年、2020 年年度報告存在虛假記載的違法行為，對時任中國恒大集團董事局副主席、總裁的夏海鈞給予警告，並處以 500 萬元罰款
證監會表示，對恒大地產公開發行公司債券存在欺詐發行的行徑，對夏海鈞處以 1,000 萬元罰款。
證監會還說，鑑於夏海鈞組織安排編制虛假財務報告，手段特別惡劣，情節特別嚴重，對夏海鈞採取終身證券市場禁入的措施。
今年 3 月 18 日，恒大地產發布收到證監會行政處罰及市場禁入事先告知書的公告。公告顯示，恒大地產涉嫌債券訊息披露違法違規案，證監會已經調查完畢，依法擬對恒大地產集團有限公司、許家印、夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯鵬、甄立濤、錢程作出行政處罰，以及採取證券市場禁入措施。
此外，近日證監會依法對普華永道恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，依據《中華人民共和國證券法》規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入 2,774 萬元，並處以頂格罰款 2.97 億元，合計罰沒 3.25 億元。
財政部對普華永道涉及恒大地產 2018 年審計項目違法行為，給予沒收違法所得，並處罰款共 1.16 億元的行政處罰。
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