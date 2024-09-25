AI帶旺！8月工業及製造業生產指數連6紅 電子零組件年增22.24%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 18:21

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經濟部統計處今 (25) 日公布 113 年 8 月工業生產指數 103.27，年增 13.42%，其中製造業年增 14.07%，2 項皆呈現連 6 紅，該處指出，因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，加上國際品牌消費性電子新品備貨效應，且 8 月電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增 22.24%。

統計處表示，113 年 8 月工業生產指數 103.27，與上月比較，月增 7.46%，其中製造業增加 7.82%；經季節調整後，工業生產增加 5.21%，製造業增加 4.58%。

與上年同月比較，工業生產年增 13.42%，其中製造業年增 14.07%，礦業及土石採取業年增 4.24%，電力及燃氣供應業年增 1.36%，用水供應業年增 3.54%。

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累計 1 至 8 月與上年同期比較：工業生產年增 10.98%，其中製造業年增 11.36%。

8 月電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增 22.24%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，加上消費性電子新品備貨需求拉升，年增 28.48%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 商機持續擴展，推升伺服器及相關組件需求暢旺，帶動生產指數創歷年單月新高，年增 42.56%。

傳統產業方面，全球景氣復甦步調緩慢，鋼鐵市場需求疲軟，加上國內石化廠歲修，致基本金屬業年減 4.40%、化學材料及肥料業年減 4.51%；汽車及其零件業年減 12.87%，主因燃油小型轎車市場需求動能不佳，及汽車零件外銷訂單縮減，惟電動轎車持續增產，抵銷部分減幅；機械設備業則年增 3.89%，主因新興科技應用持續擴展，帶動半導體相關設備需求成長所致。

統計處調查，製造業者認為 113 年 9 月生產量將較 8 月增加之廠商家數占 9.2%，持平者占 73.5%，減少者占 17.3%，以家數計算之製造業生產動向指數為 45.9，按產值計算之動向指數為 48.5，預期 9 月生產指數將較 8 月減少。