2026年公有新建築全面能效需達1級！卓揆指示中央地方共推淨零建築轉型

聯合國環境規劃署（UNEP）2024 年出版的《全球建築及營建現況》（Global Status Report for Buildings and Construction）指出，全球建築建築產業仍未走在實現氣候目標的路徑上，根據最新報告，2022 年建築部門的二氧化碳排放量就創下新高，光是營運階段與材料生產，就占了全球二氧化碳體排放量的 37%。

‌



卓榮泰指出，在新建建築部分，內政部已函頒訂定各類公有建築分階段的能效目標，請中央部會及地方政府配合推動辦理，以期 2026 年公有新建建築全面達成建築能效 1 級或近零碳建築（1 + 級）的目標；至於民間新建建築部分，請內政部儘速修訂法規強制實施，並加強溝通與宣導推動。



卓榮泰進一步表示，在民間既有建築部分，應先以鼓勵及獎補助方式推動，但公有建築則應由政府帶頭示範。內政部今（2024）年已透過「前瞻基礎建設計畫」經費，補助各機關辦理公有既有建築改善能效、建置再生能源及儲能系統，共計地方政府 20 案、中央政府 15 案，預估每年可節電 2,300 萬度、減碳 9,660 噸，後續也請內政部擴大辦理，並研議逐步強制提升建築能效作法。



卓榮泰強調，淨零轉型涉及人民生活、生產方式的改變，請內政部在推動過程中，加強與各界溝通，並透過公民參與及社會對話，滾動檢討路徑藍圖，如期達成淨零排放目標。