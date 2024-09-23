銀樓售金免稅 國稅局：但要開發票 飾金加工費仍要課5%營業稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 19:18

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近來黃金價格屢創新高，許多民眾喜歡購買黃金飾品作賀禮，既保值並具紀念性。財政部高雄國稅局今 (23) 日表示，店家於銷售金條、金塊、金片、金幣及純金之金飾或飾金，雖免徵營業稅，仍要開立統一發票交付買受人，金飾的加工費，並要另開應稅發票並報繳 5% 營業稅。

國稅局說明，銷售免徵營業稅之純金商品，並非統一發票使用辦法第 4 條規定可免開統一發票的對象，提醒營業人於銷售時，應依規定開立統一發票，以免受罰。

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此外，黃金飾品之加工費，是一種勞務提供，依加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 30 款的但書規定，並不屬於免徵營業稅範疇，店家提供加工服務所收取之費用，應開立應稅統一發票並報繳 5% 營業稅。

該局舉例說明，王媽媽為女兒準備嫁妝，遂向使用統一發票之銀樓業者購買新臺幣 8 萬元之純金飾品，其中 7 萬元為黃金售價及 1 萬元為加工費，該銀樓應分別開立黃金之免稅統一發票 7 萬元及加工費之應稅統一發票 1 萬元，一併交付予王媽媽。