微星攜手三星、AMD推全新CXL記憶體伺服器 主打高性能算

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-08 15:10

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微星科技 (2377-TW) 近日於美國 FMS 2024 展會上，與三星 (005930-KR)、AMD(AMD-US) 合作推出全新 CXL 記憶擴展伺服器 S2301，主打高性能運算市場，採 CXL 2.0 技術，為數據庫管理、電子設計自動化等領域提供更強大的運算能力。

微星企業平台解決方案總經理許言聞強調，S2301 整合了多項尖端科技，包括 AMD 處理器、CXL 記憶體模組和先進管理軟體，與超微、三星和 MemVerge 等業界巨頭合作，共同推進 CXL 生態系統發展，以滿足日益增長的高性能數據中心需求。

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三星電子副總裁 Jangseok Choi 表示，公司推出的 256GB CXL 2.0 記憶體模組將與微星 S2301 伺服器完美配合，為各類工作負載提供優化性能。同時，MemVerge 執行長 Charles Fan 指出，其 Memory Machine X 軟體將協助用戶智能管理記憶體層級，優化人工智慧等密集型工作的成本效益。