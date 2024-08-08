微星攜手三星、AMD推全新CXL記憶體伺服器 主打高性能算
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-08 15:10
微星科技 (2377-TW) 近日於美國 FMS 2024 展會上，與三星 (005930-KR)、AMD(AMD-US) 合作推出全新 CXL 記憶擴展伺服器 S2301，主打高性能運算市場，採 CXL 2.0 技術，為數據庫管理、電子設計自動化等領域提供更強大的運算能力。
微星企業平台解決方案總經理許言聞強調，S2301 整合了多項尖端科技，包括 AMD 處理器、CXL 記憶體模組和先進管理軟體，與超微、三星和 MemVerge 等業界巨頭合作，共同推進 CXL 生態系統發展，以滿足日益增長的高性能數據中心需求。
三星電子副總裁 Jangseok Choi 表示，公司推出的 256GB CXL 2.0 記憶體模組將與微星 S2301 伺服器完美配合，為各類工作負載提供優化性能。同時，MemVerge 執行長 Charles Fan 指出，其 Memory Machine X 軟體將協助用戶智能管理記憶體層級，優化人工智慧等密集型工作的成本效益。
微星新款 S2301 伺服器支援特定第五代 AMD EPYC 處理器，在 E3.S-2T 儲存設備中整合 PCIe 5.0 x8 通道上的 CXL 2.0，用戶能夠輕鬆添加符合 CXL 標準的 DRAM 記憶體擴展設備，大幅提升系統記憶體容量和數據處理速度。三星、微星和超微期待透過新一代企業伺服器和資料中心，為市場帶來創新動能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 微星續推AI PC新品 下半年迎接消電旺季業績看旺
- HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
- 美超微毛利暴跌、展望極佳!? 評價重點是自由現金流與信任…
- 宏碁上半年EPS 0.87元 子公司帶動7月營收連13個月年增
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇