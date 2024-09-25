碩禾TOPCon漿料出貨續揚 今年營收估大增2倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 15:53

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太陽能導電漿業者碩禾 (3691-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理黃文瑞表示，今年隨著 TOPCon 新品漿料獲大量採用，帶動今年營收大幅成長，目前也正進行 BC 漿料驗證，有助未來營運表現，法人估，碩禾今年營收將較去年的 29.62 億元大增 2 倍。碩禾前 8 月營收達 49.72 億元，年增幅高達 186%。

黃文瑞說，TOPCon 產品去年量產時正面用銀鋁漿，背面則用銀漿，但從今年開始，市場已全面轉向為正背面皆用銀漿，不僅有助自家銀漿出貨顯著增加，電池轉換效率也提升至 26.5% 以上。

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BC 領域方面，隨著龍頭隆基積極發展 BC 電池領域，碩禾也推出 BC 電池漿料，且因正面無遮蔽並直接印在背面，有助電池轉換效率再提升至 27% 以上，目前已經有客戶，並在驗證中。

隆基先前宣布，將投資建設年產能 120GW 的 BC 電池，預計 2024 年 11 月開始逐步投產；黃文瑞對此表示，目前的確有看到客戶對 BC 電池漿料的需求，短期初估產能需求為 50GW，碩禾也會配合客戶出貨。

針對海外布局，黃文瑞補充，碩禾目前鎖定印度市場，尤其印度與中國關係較不好，對公司來說將是新機會，預計下季會成立銷售據點，並觀察月需求是否達 10 噸以上，再評估進行設廠。