富禾生醫明登興櫃 聚焦精準診斷、再生醫療兩大事業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-25 18:05

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富禾生醫 (7773-TW) 將於明 (26) 日將以參考價 41 元登錄興櫃，今 (25) 日舉辦興櫃前業績發表會。富禾生醫專注免疫系統相關創新服務，並發展出以蛋白質為本的精準免疫功能分析平台，未來也將聚焦精準診斷及再生醫療兩大事業。

富禾生醫表示，在精準診斷事業方面，發展出免疫功能分析，以及循環腫瘤細胞分析兩大平台，建立免疫系統特徵資料庫，除可應用在個人疾病的風險評估，還能提供病患精準用藥參考。此外，更導入 AI 系統以優化精準診斷平台，未來也計畫挑戰以蛋白質為基礎的分析技術那如臨床檢測標準並納入健保的可行性。

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總經理李建謀指出，精準診斷平台的客戶主要為醫療院所，與通路診所合作提供診斷服務，並與醫療院所合作進行研究，雖然無法直接面對病患，但臨床醫師會推薦病患，目前也已有合作的醫院。

再生醫療方面，富禾生醫自主開發多種細胞相關技術平台，包含一站式腫瘤專一性 T 細胞培養平台、抗體結合 TCRγδ T 細胞以及外泌體等，除進行臨床試驗與驗證療效外，也針對不同需求進行再生醫療產品的客製化生產，希望在再生醫療雙法確立後搶攻商機。不過李建謀提到，目前兩大事業體的營收比重，仍以精準診斷為主。

富禾生醫上半年營收約年減 5 成，且虧損擴大，對此董事長趙毅說明，主因為進行臨床實驗，使得支出增加，造成虧損。營收方面，則是力拚年對年持平。