碩禾20億元公司債競拍  明日起投標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 15:52

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太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 擬發行國內第三次有擔保轉換公司債 (CB)，由宏遠證券主辦，發行總面額為 20 億元，競拍底標價為 100 元，最低投標單位為 1 張，投標期間自 8 月 15 日至 19 日，預計 8 月 30 日掛牌上櫃。

碩禾指出，過去面臨產業產能過剩的競爭壓力時，選擇積極拓展多元事業版圖，但由於分散的投資導致資源未能集中，最終未能達到預期的營運績效。為此，自今年起決定回歸核心本業太陽能導電漿，聚焦在既有優勢領域，以更穩健的步伐追求成長，期能重振營運績效，並實現轉虧為盈的目標。

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碩禾研發應用於 N 型電池片的正面和背面銀漿已超過 5 年，產品已經獲得廣泛的市場認可和穩定的出貨量，其中，TOPCon 和 HJT 異質結太陽能電池技術的進展最為顯著，成功開發低銀含量配方，幫助客戶降低成本，同時保持高光電轉換效率。

此外，碩禾結合 TOPCon 和背接觸 BC(Back Contact) 的 TBC 電池片技術，提供更高的光吸收面積和效率，並且已經獲得主要客戶的認證出貨，顯示出強大的市場潛力和競爭優勢。

碩禾 TOPCon 技術新品去年底持續取得客戶驗證，並受惠 TOPCon 電池所需導電漿用量較 PERC 電池大幅提升，顯著推動導電漿用量需求的增加，今年上半年太陽能導電漿出貨量及銷售金額均較去年同期明顯成長，成長率達 184.21%，成功扭轉過去 3 年虧損，交出獲利成績單。

展望後市，碩禾看好，各國政府對再生能源推廣部分，以太陽光電產業支持態度最為明確，推出各項補貼政策提高太陽能發電占再生能源發電之比重，使太陽能的需求逐漸上升。根據彭博能源財經 (BNEF) 預估，由於太陽能成本持續下降，2050 年太陽能發電將提供占全球 50% 電力來源。

另外，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳在 113 年 6 月 2 在台大演講時強調，人工智慧的發展對電力的需求極為龐大。隨著 AI 模型越來越複雜，運算量也隨之增加，這意味著需要更多的電力來支撐 AI 的運作。為了滿足 AI 對電力的需求，同時兼顧環境保護，黃仁勳指出，發展無汙染的發電方式是關鍵。