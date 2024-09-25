台積電股價睽違兩個月重返千元 台股又見15千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 10:29

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美股四大指數周二強勢上漲，激勵台指期電子盤大漲 332 點，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (25) 日開盤就站上千元，也是睽違兩個多月重返千金行列，帶動台股再現 15 千金，最高一度達 1,005 元，持續往前高 1,080 元靠攏，市值也提升至 26 兆元。

外媒近日報導，台積電正討論在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區，有機會成為中東地區 AI 相關的關鍵，台積電則回應，目前正專注於現有全球布局專案，目前沒有新的海外投資具體計畫。

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台積電第三季受惠蘋果 iPhone 16 的 A18 與 A18 Pro 處理器量產挹注，加上 AI 晶片需求續強，營收預估中位數季增 1 成左右，不過外資看好，從台積電 7、8 月營收來看，第三季營收有機會超越先前財測高標。