search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台積電股價睽違兩個月重返千元 台股又見15千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 10:29

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

美股四大指數周二強勢上漲，激勵台指期電子盤大漲 332 點，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (25) 日開盤就站上千元，也是睽違兩個多月重返千金行列，帶動台股再現 15 千金，最高一度達 1,005 元，持續往前高 1,080 元靠攏，市值也提升至 26 兆元。

外媒近日報導，台積電正討論在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區，有機會成為中東地區 AI 相關的關鍵，台積電則回應，目前正專注於現有全球布局專案，目前沒有新的海外投資具體計畫。


台積電第三季受惠蘋果 iPhone 16 的 A18 與 A18 Pro 處理器量產挹注，加上 AI 晶片需求續強，營收預估中位數季增 1 成左右，不過外資看好，從台積電 7、8 月營收來看，第三季營收有機會超越先前財測高標。

展望後市，外資認為，隨著台積電 2025 年確定漲價，部分客戶的先進製程單位售價漲幅可能達 10-12%，比先前預估的漲幅更高，CoWoS 漲幅也約 10%。

文章標籤

台積電外資千金股市值

相關行情

台股首頁我要存股
台指期228101.41%
台積電10001.32%
台積電181.974.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.01
加權指數法興(售) 槓桿6.47
台積電法興(購) 槓桿4.87

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

51.28%

勝率

延伸閱讀


Empty