中國公布2024年版外資准入負面清單 製造業限制「清零」！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 15:00

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經中國國務院同意，國家發展改革委、商務部周日（8 日）發布第 23 號令，公布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024 年版）》，11 月 1 日起施行，廢止《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021 年版）》。

據《環球網》周日報導，2024 年版全國外資准入負面清單限制措施，從 31 條減至 29 條，刪除了「出版物印刷須由中方控股」，以及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、鍛等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」2 個條目，且製造業領域外資准入限制措施「清零」。

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國家發改委表示，製造業是中國開放最早的領域，也是市場競爭最充分、全球產業分工合作最緊密的領域。政府全面取消製造業領域外資准入限制措施，充分彰顯中國擴大國際合作的意願。

中國準備依托超大規模市場優勢，支持中外企業交流合作，推動製造業高端化、智慧化、綠色化。

國家發改委將會同商務部等部門、各地區，深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，落實 2024 年版全國外資准入負面清單，確保新開放措施落實。