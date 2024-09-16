泰國商務部長：泰銖太強 已影響出口

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-16 18:10

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泰國商務部長周一 (16 日) 表示，泰銖匯率太過強勁，正在影響出口，預計今年出口僅小幅增長，泰國央行應對泰銖採取行動。

泰國政府和央行之間在利率設定問題上持續數月的分歧仍在繼續，部長 Pichai Naripthaphan 表示，泰國央行也應該降息以增加流動性，

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泰銖兌美元匯率周一來到 18 個月以來最高，暫報 33.211 泰銖兌 1 美元。

商務部上個月將全年出口成長目標維持在 1% 至 2%。 1-7 月出口較 2023 年同期成長 3.8%。

央行在 8 月連續第五次將關鍵利率維持在 2.50%，並表示政策設定處於中性水準，拒絕了政府降息的呼籲。下一次利率審核將於 10 月 16 日進行。

今年早些時候，在擔任總理之前，泰國總理 Paetongtarn Shinawatra 曾表示，央行獨立性是解決經濟問題的障礙。由為泰黨帶領的政府一再呼籲降息，以配合其計畫的財政刺激計畫，以期振興泰國經濟。

政府將於本月稍後啟動其標誌性「數位錢包」計畫的第一階段，屆時將向弱勢群體分發 1450 億泰銖 (44 億美元)。整個 4500 億泰銖的刺激措施，將為泰國每位公民提供 1 萬泰銖，用於當地社區的消費。

這項計畫受到包括兩名前央行行長在內的經濟學家的批評，稱其在財政上不負責任。政府拒絕了這項說法，但一直在努力尋找資金來源。

政策堅稱，這一政策對於振興經濟是必要的，央行預計今年經濟成長率僅為 2.6%，高於 2023 年的 1.9%，遠遠落後於大多數東南亞國家。