佳必琪CB競拍底價102元 募資10億元布局AI新品及擴產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-25 12:25

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連接器廠佳必琪 (6197-TW) 辦理無擔保國內可轉換公司債 (CB)，將對外發行 1 萬張，募集金額逾 10 億元，今 (25) 日起開始受理競價拍賣作業競拍，競拍底價為每股 102 元，27 日下午 2 點截止。

佳必琪此次 CB 所募集資金預計將用於投入 AI 的水冷快接頭 (UQD) 等新產品開發，招募研發人才、建置設備暨軟體，以及擴大北越廠產能、添購機器設備，以因應伺服器高速線訂單成長的需求。

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目前佳必琪客戶包含歐美地區大型 CSP、大型企業，且目前已成功打入 GB200 供應鏈。公司看好，第三季在傳統旺季加上伺服器高速產品出貨暢旺，單季營收將創高、下半年優於上半年，全年營收及獲利也將改寫新猷。