〈航運指數〉歐洲線運價暴挫17% SCFI連4跌暫無築底跡象

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 18:15

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上海航交所今 (13) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再大跌 215.63 點至 2510.95 點，為連續第 4 周下跌，且跌幅達 7.91%，光是過去兩周跌幅合計近 16%；其中，歐洲線運價一周來就重挫逾 17%，市場仍在觀察海運第三季旺季過後的運價情勢。

本周歐洲線運價暴跌 618 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2841 美元，跌幅多達 17.87%，兩周來已跌掉近 3 成。

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地中海線每 TEU 來到 3365 美元，跌 458 美元，跌幅 11.98%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周續挫 673 美元至 6838 美元，跌幅 8.96%，兩周來也跌掉近 2 成。

美西線每 FEU 報價續挫 111 美元，來到 5494 美元，跌幅 1.98% 相對有撐。