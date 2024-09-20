〈航運指數〉SCFI連5跌 四大長程航線仍跌跌不休

上海航交所今 (13) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再跌 144.71 點至 2366.24 點，為連續第 5 周下跌，四大長程航線仍全面跌，所幸，SCFI 跌幅 5.76% 已較上周略有收斂，但過去 3 周來跌幅合計仍超過 20%。