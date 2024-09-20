〈航運指數〉SCFI連5跌 四大長程航線仍跌跌不休
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 16:45
上海航交所今 (13) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再跌 144.71 點至 2366.24 點，為連續第 5 周下跌，四大長程航線仍全面跌，所幸，SCFI 跌幅 5.76% 已較上周略有收斂，但過去 3 周來跌幅合計仍超過 20%。
本周歐洲線運價續跌 249 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2592 美元，跌幅仍達 8.76%，兩周來已跌掉超過 3 成。
地中海線每 TEU 來到 2955 美元，跌 410 美元，跌幅 12.18%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周續挫 352 美元至 6486 美元，跌幅 5.14%，兩周來也跌掉超過 2 成。
美西線每 FEU 報價續跌 153 美元，來到 5341 美元，跌幅 2.78%。
長榮 (2603-TW) 總經理吳光輝今日指出，近期美東碼頭勞資談判狀況受到航運界關注，預期「罷工真正實現的可能性會非常高」，若發生且時間拉長，會擴及到全球市場。
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