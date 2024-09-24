鑫創電子攜手友達旗下達擎 合作AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 18:42

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工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 攜手友達 (2409-TW) 旗下達擎，參加全球最大軌道交通技術專業展會「InnoTrans 2024 柏林國際軌道與運輸設備展」，整合雙方的高效能車載電腦系統與低功耗膽固醇液晶顯示器，展示創新的「AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案」。

鑫創電子表示，車載電腦系統在智能車輛與智慧交通中扮演著關鍵角色，此次展會將展示一系列抗震無風扇高效能車載電腦，具備 IP66 防水防塵、寬電壓輸入、支援雙 5G 通訊等特性，並可在攝氏 80 度至零下 40 度的極端溫度環境中穩定運行。所有產品均通過 EN 50155、E-Mark 等各項交通規範認證，確保在各種智能交通運輸應用情境中的可靠性。

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而達擎的 24.5 吋及 7.9 吋低功耗膽固醇液晶顯示器（ChLCD）具備無背光加上膽固醇液晶材料，耗電量比一般 LCD 顯示器更節能，可在攝氏 85 度至零下 30 度的嚴苛環境溫度中穩定運作，適合應用於公車站牌或戶外停車場，在強烈陽光下提供清晰的資訊。