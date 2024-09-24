鑫創電子攜手友達旗下達擎 合作AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 18:42
工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 攜手友達 (2409-TW) 旗下達擎，參加全球最大軌道交通技術專業展會「InnoTrans 2024 柏林國際軌道與運輸設備展」，整合雙方的高效能車載電腦系統與低功耗膽固醇液晶顯示器，展示創新的「AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案」。
鑫創電子表示，車載電腦系統在智能車輛與智慧交通中扮演著關鍵角色，此次展會將展示一系列抗震無風扇高效能車載電腦，具備 IP66 防水防塵、寬電壓輸入、支援雙 5G 通訊等特性，並可在攝氏 80 度至零下 40 度的極端溫度環境中穩定運行。所有產品均通過 EN 50155、E-Mark 等各項交通規範認證，確保在各種智能交通運輸應用情境中的可靠性。
而達擎的 24.5 吋及 7.9 吋低功耗膽固醇液晶顯示器（ChLCD）具備無背光加上膽固醇液晶材料，耗電量比一般 LCD 顯示器更節能，可在攝氏 85 度至零下 30 度的嚴苛環境溫度中穩定運作，適合應用於公車站牌或戶外停車場，在強烈陽光下提供清晰的資訊。
鑫創電子的車載電腦系統具備強大的運算能力與環境適應性，能有效處理車輛與交通系統間的複雜資訊交換，確保運行穩定可靠；達擎的低功耗膽固醇液晶顯示器則具備卓越的節能特性與耐候性，即使在極端氣候條件下也能提供清晰的資訊顯示，提升交通運輸的效率與安全性，此次合作充分展現了雙方在智慧交通領域的技術領先地位與創新實力，為未來智慧城市建設奠定堅實基礎。
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