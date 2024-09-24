聯鈞AOC產品成「光」速引擎 傳將擴產因應市場需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 17:47

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隨著人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用蓬勃發展，帶動資料中心對高速傳輸的龐大需求，光通訊廠聯鈞旗下的主動式光纜 (AOC) 產品，將成為公司未來成長的關鍵動力，市場傳出聯鈞將要擴產 AOC 的消息，公司方不予評論。

AOC 產品在資料中心的高速傳輸應用中扮演關鍵角色。相較於傳統銅纜，AOC 具有更輕、更細、傳輸距離更長的優勢，且不易受電磁干擾影響，特別適合在高密度、高速傳輸的環境中使用，隨著資料中心對頻寬需求的不斷提升，AOC 的市場需求也隨之增長。

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聯鈞透過子公司源傑科技積極布局 AOC 市場，已獲得美系大型雲端平台業者的青睞，近期財報顯示，源傑科技的營收和獲利均呈現顯著成長，反映出 AOC 業務的蓬勃發展。

市場傳出，聯鈞為因應市場需求，計劃大幅提升 AOC 產品的月產能，同時也將增加封裝及測試服務的月出貨量，以滿足客戶需求，聯鈞對此不做評論。