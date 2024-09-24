瑞銀艾藍迪看好半導體股3大優勢 川普若當選 新貿易戰恐致2026經濟衰退

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 19:52

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瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams），今 (24) 日在瑞銀證券台灣企業論壇記者會中，分享他對美國大選如何影響全球及亞太地區科技行業，特別是硬體和半導體產業的見解。他提出 3 大理由強調 AI、半導體等科技股仍被看好， 11 月美國大選會影響全球及半導體產業，川普若當選，新一輪貿易戰可能會導致 2026 年的經濟衰退。

艾藍迪表示，在今年三月他曾對外表示，認為台灣的科技股漲太多，勸大家要有選擇性的看待科技股，長期來看，直到明年他仍看好。但有許多投資人對科技股有點悲觀，懷疑整個 AI 熱潮是否己走到巔峰，擔心投資無法回收，所以市場看法轉趨保守。

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艾藍迪提出看好半導體的原因有三，第一，半導體鏈的庫存仍在低水位，不若 2021 年底時半導體鏈仍有很多庫存，當時許多業者因擔心供不應求而重複下單，但目前並無那麼高的庫存和壓力有待消化。

第二，目前台灣科技股本益比約在 16 倍，過往歷史是 12 到 15 倍左右，只稍比歷史稍微高一點。相較於全球大型科技股的本益比在 26 倍，過往歷史為 15~20 倍，台灣的科技股表現相對合理。

第三，從需求端來看，購買 AI GPU 的主要是大型雲端公司，現金流健康，目前資本支出佔營收約為 15%，相對合理。一線晶圓代工廠的比例高達 35%。雖然 A 投資增加，尚在可控的合理範圍內，加上雲端業務持續增長，這些都有助雲端有資金投入設備，擴大對 GPU 需求。

艾藍迪指出，明年的另一個機會是 Edge 端的 AI，今年各品牌廠商主要著力於平台建設，明年裝置端應能看到更明顯的成長。以今年為例，部分一線手機廠推出的 Edge AI 手機需求表現良好，預計第四季 Android 會推出更多具 AI 功能的新機，明年 iOS 的表現也會更佳。

此外，最關鍵的是 11 月美國大選會影響全球及半導體產業，特別是硬體和半導體公司。艾藍迪針對兩黨候選人分別提出兩個情境：

若民主黨保持控制權，預計貿易政策將維持現狀。賀錦麗若當選，硬體和半導體行業可能會繼續小幅回升，但這取決於：2023 年人工智慧支出能否繼續增長、汽車和工業部門能否從 2024 年的庫存調整中復甦，及 2025 年對 AI 的智慧型手機和個人電腦的更換需求為何。

至於川普情境：新一輪貿易戰可能會導致 2026 年的經濟衰退。智慧型手機和個人電腦的主要科技應用將下降約 3%，汽車產量將類似 2018 年跌幅，下降約 5%。伺服器需求增長速度將從 5% 放緩至 2%，超大規模數據中心的資本支出增速將放緩至約 5%。