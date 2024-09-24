美對中半導體加徵關稅至50% 台功率元件廠啖轉單商機
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 15:29
美國貿易代表署 (USTR) 此次在 301 條款中，對中國進口半導體產品關稅一口氣提升至 50%，業界認為，此次新增關稅對中國影響最深的將是功率半導體類別，因中國在功率半導體市占率高，聞泰科技旗下安世半導體 (Nexperia) 更是全球前十大廠，隨著禁令在 2025 年正式生效，台灣業者將可享有轉單新商機。
業界看好，台廠具備美國通路將有直接優勢直攻美國市場，包括強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、德微 (3675-TW)、富鼎 (8261-TW) 等都可望受惠。
觀察此次 301 條款清單，半導體完整涵蓋記憶體、處理器、功率放大器以及各類功率離散元件產品，包括二極體、MOSFET、閘流體 (Thyristors) 等。
業界分析，以各類別影響性來看，中國記憶體因長江存儲先前就已被美國商務部列入實體清單，而處理器又受限先進製程取得，相關領域轉單程度有限。
但在功率元件領域，中國過去挾政府補帖與汽車市場龐大等優勢，培養強大的功率元件產業供應鏈，並出口至美加地區汽車組裝廠，此次在美國對中國擴大加徵關稅，且一口氣從 25% 提升至 50%，恐影響中國產品出口，也為台廠進軍美國市場開啟新商機。
台廠富鼎在母公司國巨 (2327-TW) 資源挹注下，積極往中高階 MOSFET 發展，並開發一系列車用產品，且受惠國巨併購基美與普思，也進一步拓展美國市場通路，富鼎也藉此取得進軍美國市場門票。
德微同樣在達爾 (DIOD-US) 集團力援下，成為銷美一大助力，尤其今年在併購 基隆廠後，取得生產高電壓、大電流的閘流體 (Thyristor) 的技術，在美國明確將閘流體列入清單下，德微也將大搶美國汽車市場。
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