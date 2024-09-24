美對中半導體加徵關稅至50% 台功率元件廠啖轉單商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 15:29

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美國貿易代表署 (USTR) 此次在 301 條款中，對中國進口半導體產品關稅一口氣提升至 50%，業界認為，此次新增關稅對中國影響最深的將是功率半導體類別，因中國在功率半導體市占率高，聞泰科技旗下安世半導體 (Nexperia) 更是全球前十大廠，隨著禁令在 2025 年正式生效，台灣業者將可享有轉單新商機。

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觀察此次 301 條款清單，半導體完整涵蓋記憶體、處理器、功率放大器以及各類功率離散元件產品，包括二極體、MOSFET、閘流體 (Thyristors) 等。

業界分析，以各類別影響性來看，中國記憶體因長江存儲先前就已被美國商務部列入實體清單，而處理器又受限先進製程取得，相關領域轉單程度有限。

但在功率元件領域，中國過去挾政府補帖與汽車市場龐大等優勢，培養強大的功率元件產業供應鏈，並出口至美加地區汽車組裝廠，此次在美國對中國擴大加徵關稅，且一口氣從 25% 提升至 50%，恐影響中國產品出口，也為台廠進軍美國市場開啟新商機。