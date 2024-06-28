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〈德微股東會〉6月正式併入基隆廠 切入大電流閘流體

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-28 13:01

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德微科技董事長張恩傑。(鉅亨網記者魏志豪攝)

德微 (3675-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長張恩傑表示，今年 6 月正式併購達爾 (DIOD-US) 基隆廠，營收會正式併入公司，尤其該廠專注生產高電壓、大電流的閘流體(Thyristor)，競爭對手屈指可數，預計將搶進綠能與車用領域。

張恩傑說，德微過去在功率分離式元件僅布局功率電晶體與二極體，但隨著基隆廠加入運營，公司將具備生產閘流體的能力，由於閘流體控制原理與線路非常簡易，相較 IGBT 成本可大幅降低，可望大量取代 IGBT，應用範圍也越來越廣泛。

張恩傑引用研調機構調查指出，閘流體 2023 年市場規模 14.3 億美元，2032 年可達 20.2 億美元，整體市場年複合成長率 (CAGR) 約 3.53-5.71%，尤其在最高階的閘流體領域市場達 10 億美元，目前全球僅 5 家在分，看好德微將搶食該市場。

另外，基隆廠也生產瞬態電壓抑制二極體 (TVS)，張恩傑強調，目前兩岸生產 TVS 的業者中，德微產品相當有競爭力，也已切入伺服器相關供應鏈。

至於基隆廠，張恩傑補充，德微自 2018 年併購亞昕科技後，就切入上游晶圓製造領域，此次基隆廠產能更是亞昕的三倍，併購後將具備 4 吋、5 吋與 6 吋的製造能量，也將更豐富公司產品線，滿足客戶一站式購足服務。

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德微二極體IDM閘流體轉型AI伺服器

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