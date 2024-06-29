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〈熱門股〉岱稜獲利優化且美國市場需求強勁周漲9.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-29 09:30

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岱稜董事長蔡國龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 在 4 月及 5 月 單月營收都處於歷史高檔區，5 月營收 並以 2.64 億元改寫 23 個月來新高，主要因美國市場的需求暢旺，在營運業績及毛利率攀高挹注，股價收在 47.2 元，周漲近 10%，並站上所有均線。

岱稜的美國市場目前銷售占岱稜整體營收約 30%，在 4 月及 5 月的美國廠營運表現亮麗，也是推升岱稜單月營收達 2.6 億元之上的原因之一，6 月則因假期因素，岱稜單月營收可能不若 5 月強勢，但營收仍可望處於高檔。同時，岱稜自 6 月 20 日起執行在每股 29-64 元區間將買回 1000 張庫藏股護盤，也成為支撐岱稜股價的重要因素。

岱稜在優化產品結構及目前需求挺升之下，去年第四季單季毛利率 34.56% 及全年毛利率 30.57% 雙雙改寫歷史新高紀錄，而 2024 年首季毛利再衝高到 35.68% 新高。單季稅後純益 8683 萬元，年增 2.16 倍，每股純益爲 0.92 元，預估第二季還要走高。

岱稜日 K 線圖

 

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