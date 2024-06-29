〈熱門股〉岱稜獲利優化且美國市場需求強勁周漲9.9%

真空蒸鍍廠岱稜 ( 3303-TW ) 在 4 月及 5 月 單月營收都處於歷史高檔區，5 月營收 並以 2.64 億元改寫 23 個月來新高，主要因美國市場的需求暢旺，在營運業績及毛利率攀高挹注，股價收在 47.2 元，周漲近 10%，並站上所有均線。

岱稜的美國市場目前銷售占岱稜整體營收約 30%，在 4 月及 5 月的美國廠營運表現亮麗，也是推升岱稜單月營收達 2.6 億元之上的原因之一，6 月則因假期因素，岱稜單月營收可能不若 5 月強勢，但營收仍可望處於高檔。同時，岱稜自 6 月 20 日起執行在每股 29-64 元區間將買回 1000 張庫藏股護盤，也成為支撐岱稜股價的重要因素。