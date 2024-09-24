永豐金證券-大戶投APP推出「閃電下單」，同步上線「分時閃電指標」，3大功能讓投資人掌握交易優勢。

鉅亨研報 2024-09-24 17:02

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永豐金證券大戶投 APP 即日起推出「閃電下單」功能。為了協助投資人掌握進出場時機，並讓當沖使用者體驗到有別於一般下單匣的高效交易優勢，自行開發出 3 大短線交易小工具：光速模式、自訂面板排序、與閃電報價指標，一個 APP 畫面整合了報價、交易、刪單的投資流程，投資人只需 1 鍵即能秒速完成下單。

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近年政府為提升台股動能，自 2017 年 4 月 28 日起，將現股當沖交易之證券交易稅稅率由 3‰調降至 1.5‰，並二度延長實施至 2024 年底。根據證交所數據，實施當沖稅率減半前的當年第一季，當沖買進金額占市場比重僅為 9.9%，而實施 7 年後，至今年 8 月當沖占比拉升至 37.6%，顯見當沖交易策略、已成為投資人參與股市的主要方式之一。

永豐金證券分析，當沖以頻繁交易賺取微小價差，交易速度為投資人重視的關鍵之一，大戶投 APP 新推出「閃電下單」功能，在交易流程導入最重要的「光速模式」，讓投資人 1 鍵即可完成下單送出，不必像傳統交易流程、需再次點選下單確認頁才能送出委託單，讓當沖者完整掌握交易時機。

此外，當沖投資人通常會採用盯盤方式操作股票，在盤勢變化時會需要秒速刪單並調整價格，「閃電下單」介面搭配「光速模式」，提供單一價格或全部委託單 1 鍵刪除的快捷功能，免去切換委託單頁面的繁雜流程錯失成交機會。

永豐金證券進一步觀察到，過往市場閃電下單以桌機版本為主，投資人可自由配置看盤介面，但如何在有限制的手機 APP 畫面呈現多樣高效看盤需求，成為一大挑戰。大戶投 APP 特別設計「自訂面板排序」功能，讓使用者可以根據自身習慣，排序 4 個交易小工具：委託條件、今日可現股當沖、今日新增股數、總庫存；其中，委託條件設定協助投資人設定 3 組快捷委託張數，例如可同時設定 1 張、5 張、10 張，快速於 APP 介面中變化下單委託張數；其他三個則屬於帳務小工具，協助客戶排序最想看的帳務類型，並提供庫存即時損益試算、協助當沖族群判斷停損停利時機。