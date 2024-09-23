search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.81%，報1.5024元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 23:00


截至台北時間23日23:00，歐元/加幣下跌0.0122點跌幅達0.81%，暫報1.5024點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.13%
  • 近 1 週：+0.66%
  • 近 3 月：+3.46%
  • 近 6 月：+3.03%
  • 今年以來：+3.60%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日下跌0.26%
  • 歐元/澳元相關性0.48，本日下跌0.9%
  • 英鎊/美元相關性0.41，本日下跌0.22%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.55，本日下跌0.31%
  • 美元/人民幣相關性-0.44，本日下跌0.01%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.43，本日下跌0.04%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.5024-0.81%
歐元/美元1.1122-0.36%
澳元/美元0.68370.46%
英鎊/美元1.33380.13%
人民幣/美元0.1417980.00%

延伸閱讀


Empty