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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.47%，報1.3505元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 22:50


截至台北時間23日22:50，美元/加幣下跌0.0064點跌幅達0.47%，暫報1.3505點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.35%
  • 近 1 週：-0.12%
  • 近 3 月：-0.91%
  • 近 6 月：-0.27%
  • 今年以來：+2.51%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.53，本日下跌0.33%
  • 美元/新加坡幣相關性0.52，本日下跌0.06%
  • 美元/挪威克朗相關性0.50，本日下跌0.15%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.67，本日下跌0.53%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.39%
  • 英鎊/美元相關性-0.52，本日下跌0.13%

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美元/加幣1.3509-0.44%
澳元/美元0.68360.44%
紐元/美元0.62670.48%
英鎊/美元1.33380.13%

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