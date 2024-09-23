外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.47%，報1.3505元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 22:50
截至台北時間23日22:50，美元/加幣下跌0.0064點跌幅達0.47%，暫報1.3505點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.35%
- 近 1 週：-0.12%
- 近 3 月：-0.91%
- 近 6 月：-0.27%
- 今年以來：+2.51%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.53，本日下跌0.33%
- 美元/新加坡幣相關性0.52，本日下跌0.06%
- 美元/挪威克朗相關性0.50，本日下跌0.15%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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