美國經濟會硬或軟著陸？PIMCO估Fed仍有降息空間 債券可避險及「軟硬」通吃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 18:43

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PIMCO 北美經濟學家衛艾婷 (Tiffany Wilding)、與經濟分析師艾博森 (Allison Boxer) 表示，美國經濟並未陷入衰退，消費支出具韌性、投資仍在成長，聯準會後續會陸續宣布降息，使貨幣政策與趨於「正常」的美國經濟走向一致；此外，投資人將受益於仍具吸引力的中期殖利率，若經濟硬著陸導致聯準會更快地降息，債券也能提供避險效果。

美國聯準會宣布自 2020 年以來的首次降息，政策利率下調 50 個基點，利率預測亦大幅下調。聯準會此舉顯示通膨和就業的風險平衡發生轉變，使得利率調整至中性的速度需要快於許多官員之前的預期。綜觀歷史，自 20 世紀中期以來，首次降息 50 個基點通常預示著或標誌著衰退性寬鬆週期；換言之，一系列更大、更深或更長時間的降息，通常是為了支撐陷入困境的經濟。

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PIMCO 認為美國經濟並未陷入衰退，消費支出仍具韌性、投資成長正在加速。然而，先前疫情為通膨帶來的相關衝擊已經消退，使得目前經濟狀況更加「正常」；隨著通膨壓力減緩，聯準會也將焦點轉向保持貨幣政策與經濟的一致性，以確保美國經濟成長與勞動力市場強勁。PIMCO 認為聯準會將在未來幾次的會議上以 25 個基點的幅度逐步放寬政策。然而，聯準會仍然依賴數據。若勞動力市場的惡化快於預期，聯準會將更積極地降息。

隨著通膨壓力減緩、實質 GDP 成長和招聘放緩，聯準會似乎更加專注於確保經濟持續強勁。PIMCO 認為這與聯準會新利率預測所暗示的「更快回歸中性政策利率 (the faster path toward neutral policyrates)」路徑一致。利率軌跡將取決於美國經濟是否仍具韌性；事實上，聯準會中位數預測顯示經濟將持續以 2% 穩定成長，失業率持穩在當前水平上方僅 20 個基點。典型的軟著陸（或非衰退性）降息週期已反映在利率市場，但若衰退風險顯著上升，市場可能會預期更大幅度的降息。總體而言，PIMCO 認為聯準會在各種經濟情境下仍有進一步降息的空間。

對投資人的啟示，PIMCO 根據歷史經驗指出，市場表現會根據降息發生在經濟疲弱的硬著陸，或在較溫和的軟著陸期間而有所不同。例如：中期和長期債券表現良好，尤其是在硬著陸情境下。隨著聯準會降低短期政策利率，現金利率可能會下降。中長存續期間的債券可能受益於價格上揚，通常在過往的降息週期中表現良好，尤其是經濟疲弱時 。