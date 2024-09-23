日勝生旗下寶鼎再生水正式通水 啟動桃園水資源再生新里程

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 15:33

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日勝生 (2547-TW) 宣布子公司寶鼎再生水，正式啟動桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫的第一階段通水，今年 9 月開始每日提供南亞塑膠 (1303-TW)8000 CMD (M³/ 日) 再生水，10 月計畫供水 1 萬 CMD 至中油桃園煉油廠。

寶鼎再生水除 2024 年第四季每日提供 1.8 萬 CMD 再生水，2025 年將再擴大再生水系統，建設約 29.92 公里的輸水管線，每日供水 4 萬 CMD，範圍涵蓋鄰近企業與觀音工業區。此計畫整體目標，未來每日提供 11 萬 CMD 再生水，輸水系統將延伸至航空城產業專區及大園工業區。

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日勝生與子公司日鼎水務、寶鼎再生水已在桃園建設一個完整的水資源回收循環系統，總投資金額超過 145 億元。此一再生水 BTO 計畫由桃園市政府於 2022 年公開招標，並響應內政部國土管理署「公共污水處理廠再生水推動計畫」，目標於 2026 年底達到全台每日供應 28.5 萬 CMD 再生水。寶鼎再生水通水延續日勝生在桃園市污水回收與水質改善建設，也支持桃園市政府推動再生水源與提升產業用水穩定的政策。

由於再生水計畫需要技術良好之污水處理中心做前置作業，根據桃園水務局資訊，目前桃園市已完成 11 座水資源回收中心，包括桃園北區、龜山、大溪、文青水園、羅浮、義盛、復興、三民、石門、楊梅、埔頂。其中由日鼎水務建設營運之桃園北區水資源回收中心，由於處理回收水質有成，除獲得環境教育設施場所認證，並與寶鼎再生水合作，提前達到此 BTO 供水階段目標。

依據桃園市府計畫，未來此案全期每日將供應 11 萬 CMD 再生水，有望成為北台灣首座且最大規模之再生水系統。桃園市水務局也另規畫分四期建設中壢再生水廠，初期 3 萬 CMD 再生水、全期目標每日 8 萬 CMD 再生水；將與寶鼎再生水的桃園北區 BTO 案連結為再生水供應管網，提供桃園沿海工業園區及航空城產業專區用水，大幅提升再生水循環經濟效益。