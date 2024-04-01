〈ESG狂潮〉日勝生旗下日鼎水務啟動桃園下水道回收系統第三期擴廠案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 17:44
上市建商日勝生 (2547-TW)(1) 日宣布水資源循環重要子公司日鼎水務，正式啟動桃園地下水回收處理第三期計畫，與集團鼎勝綠能 (股) 合作簽署「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設興建、營運、移轉 (BOT) 計畫」污水處理廠第三期擴廠工程契約書案，投資金額 8.5 億元。
日勝生與日鼎水務執行桃園污水下水道系統 BOT 案，是目前台灣最大公共污水處理系統，前兩期投資已超過 125 億元，加計初估第三期興建投資 8.5 億，預計前三期投入建置金額將超過 133.5 億元。
日勝生表示，日鼎水務自 2013 年開始建置營運桃園污水下水道 BOT 案，全案為期 35 年至 2047 年。BOT 案分為四期建設，目標至計畫完成時，每日可回收處理地下水 20 萬噸，接管桃園住居 25.1 萬戶。 二期擴廠工程已於 2020 年 12 月完成，每日可處理 10 萬噸回收污水，包括 3.1 萬噸使用 MBR 薄膜處理系統的高品質回收再生水，主要提供桃園工業區與消防局使用，以降低其對自來水依賴需求。
同時，由於企業界再生水需求日增，也促使日勝生進一步投入寶鼎再生水事業。
根據經濟部、內政部與地方政府政策規劃，全台灣已陸續籌設 11 座示範再生水廠，包括寶鼎再生水所在之桃園北區、新竹竹北、臺中福田、豐原及水湳、臺南永康、安平及仁德、高雄鳳山、臨海及楠梓 (或岡山橋頭)，以增加多元水資源，目標至 2026 年全台灣再生水量每日可達 33.4 萬噸。 有鑑於再生水廠需仰賴完善下水道建設及高品質污水處理系統，目前日鼎水務在大桃園區接管戶數已達 14.2 萬戶，貢獻桃園公共污水下水道接管戶比率 64%，系統管網建置超過 154 公里。
日勝生指出，為配合寶鼎桃園再生水 BTO 計畫第一期於 2025 年完工，以如期每日供應 4 萬公噸再生水至中油桃煉廠與觀音工業區，日鼎水務將與寶鼎再生水廠作回收水源與供應系統連動，將於 2024 年第二季啟動擴廠建設，預計於 2025 年底完成三期桃園水資中心擴廠，並進階於 2026 年底達到此案第三階段接管戶數 19.1 萬戶的里程碑。
同時，考量循環水資源需兼具節能減碳，日鼎水務規劃三期水資中心，將運用前處理濾布濾池，搭配多段進流生物處理，後端選用固態分離的二沉池設備，加上厭氧消化系統及廢熱污泥乾燥減量技術，預計每年可降低三期回收處理系統碳排放量約 6%。
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