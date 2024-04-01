〈ESG狂潮〉日勝生旗下日鼎水務啟動桃園下水道回收系統第三期擴廠案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 17:44

日勝生與日鼎水務執行桃園污水下水道系統 BOT 案，是目前台灣最大公共污水處理系統，前兩期投資已超過 125 億元，加計初估第三期興建投資 8.5 億，預計前三期投入建置金額將超過 133.5 億元。

日勝生表示，日鼎水務自 2013 年開始建置營運桃園污水下水道 BOT 案，全案為期 35 年至 2047 年。BOT 案分為四期建設，目標至計畫完成時，每日可回收處理地下水 20 萬噸，接管桃園住居 25.1 萬戶。 二期擴廠工程已於 2020 年 12 月完成，每日可處理 10 萬噸回收污水，包括 3.1 萬噸使用 MBR 薄膜處理系統的高品質回收再生水，主要提供桃園工業區與消防局使用，以降低其對自來水依賴需求。

同時，由於企業界再生水需求日增，也促使日勝生進一步投入寶鼎再生水事業。

根據經濟部、內政部與地方政府政策規劃，全台灣已陸續籌設 11 座示範再生水廠，包括寶鼎再生水所在之桃園北區、新竹竹北、臺中福田、豐原及水湳、臺南永康、安平及仁德、高雄鳳山、臨海及楠梓 (或岡山橋頭)，以增加多元水資源，目標至 2026 年全台灣再生水量每日可達 33.4 萬噸。 有鑑於再生水廠需仰賴完善下水道建設及高品質污水處理系統，目前日鼎水務在大桃園區接管戶數已達 14.2 萬戶，貢獻桃園公共污水下水道接管戶比率 64%，系統管網建置超過 154 公里。

日勝生指出，為配合寶鼎桃園再生水 BTO 計畫第一期於 2025 年完工，以如期每日供應 4 萬公噸再生水至中油桃煉廠與觀音工業區，日鼎水務將與寶鼎再生水廠作回收水源與供應系統連動，將於 2024 年第二季啟動擴廠建設，預計於 2025 年底完成三期桃園水資中心擴廠，並進階於 2026 年底達到此案第三階段接管戶數 19.1 萬戶的里程碑。