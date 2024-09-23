集保結算所強化金融教育 大專生金融就業公益專班邁入第十年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 13:09

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集保結算所主辦「大專生金融就業公益專班」今年進入第 10 年，9 月 21 日全國北、中、南、東區計 9 個專班同步開訓，共有來自 31 所大專校院 475 位家庭經濟弱勢的學生參加。

集保結算所董事長林丙輝表示，10 年來，公益專班在幫助經濟弱勢學生方面取得了顯著成效。歷年共計 3659 名學員順利結業，金融機構亦協助學員參與就業媒合，就職錄取高達 1400 餘名學員，超過 75% 進入金融業服務貢獻所長。

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金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，他強調「大專生金融就業公益專班」每年規劃與時俱進的課程內容，理論與實務兼具，學員應把握參訓機會，提升自我價值、加強就業競爭力，善用資源並且貢獻所學，帶來良善循環，推動金融業生生不息。

林丙輝也特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，共同打造更健全的金融教育平台，未來公益專班將持續配合市場需求，致力於提升每位學員的潛力發展。