〈ESG狂潮〉日勝生配發每股0.25元現金 以永續綠生活集團為發展願景

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 17:06

上市建商日勝生 (2547-TW) 今 (27) 日召開股東常會，並通過以資本公積配發每股現金 0.25 元。日勝生董事長林榮顯表示，日勝生已制定「永續綠生活集團」為發展願景，將以此加速在建設事業、循環經濟與營運事業中融入綠色生活理念，期望帶來最大事業盈利。

林榮顯強調，集團以高品質的多角化經營，成為人人嚮往的品牌標竿作為使命，將在各事業經營追求卓越，並以數位轉型強化創新與經營績效，實現更為環保健康的未來

日勝生指出，公司在全台的新開發項目，都採用數位智慧綠建築設計。配備能源管理自動化控制，結合太陽能與水資源處理系統，優化能源使用，推進韌性城市發展。台北市大安區的危老重建案 - 鑄慕，已於 2023 年 5 月正式公開，計劃於 2026 年底完工。

鑄慕案將原有僑安新村 16 棟公寓改建為地上 24 層、地下 4 層的 SRC 鋼骨制震建築，目標取得五大建築標章認證: WELL 健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築和耐震建築。以多層次隔熱設計阻隔室外熱能穿透率 60%，並導入天然光照與立體空中花園設計，打造健康舒適的永續生態宅。

同時，日勝生在台中捷運聯開案的文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前正進行都市設計審查，預計於 2025 年取得建照。而故宮博物院行政大樓及圖書館的新建工程已於 2022 年 11 月開工，計劃於 2024 年下半年完工。

依據國發會估計，台灣於 2025 年 65 歲以上人口將超過 20%，正式邁入超高齡社會；預估 2050 年，銀髮族群將占總人口約 36.6%。日勝生指出，日勝生很早就將銀髮經濟視為重要市場，並以銀光計畫投入樂齡住宅園區、康養服務與銀髮科技。指標案三芝日初不老莊園 1 期與 2 期，定位為可傳承的私有樂齡住宅，提供 652 戶出售型與 164 戶出租型銀髮宅，並設有全棟樂齡營運中心，提供護理師、營養師、社工服務與金齡學苑課程，滿足居民多樣化健康生活需求。日初不老莊園 1 期預計於 2024 年第 4 季完工，園區包含 3,200 坪綠覆地，採用超寬頻 UWB 定位系統，結合康養 APP 與身分辨識晶片，在住戶緊急求救時可精準定位。

同時，日勝生指出，穩定收益的循環經濟事業日鼎水務，建設桃園公共污水下水道 35 年 BOT 系統，2023 年接管戶數達 14.2 萬戶，今年第一季接管戶已超過 14.4 萬。

根據桃園市水務局統計，2023 年桃園公共污水下水道接管戶近 23.3 萬戶，公共污水下水道普及率 25.8%，統計日鼎水務貢獻桃園公共污水下水道用戶接管比率達 61.2%。