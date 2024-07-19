日勝生擴大循環經濟事業 對日鼎再投資8.97億元參與現增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 15:31

上市建商日勝生 (2547-TW) 擴大循環經濟事業，以 8.97 億元參與旗下 100% 持有日鼎投控公司現增案，日鼎投控在完成此一現增案後的股本擴增到 8.76 億元。

日勝生指出，日勝生與子公司日鼎水務、寶鼎再生水建設桃園水資源回收循環與再生系統，投資金額將超過 145 億元。依據桃園市水務局統計污水下水道系統執行狀況，公共污水下水道接管戶在 2023 年達 23.29 萬戶，推升桃園公共污水下水道普及率至 25.84%，日鼎水務用戶接管戶數達 14.4 萬戶，貢獻桃園公共污水下水道用戶接管 61.2%。

日鼎水務建設公共污水下水道系統，也同步與桃園市政府合作，推動市民接管及後巷環境改造計畫，融入桃園人文特色與市民創意，改造近 200 條後巷環境，在桃園打造「後巷微光芳城市」。

依據經濟部水利署用水年報資料顯示，桃園市年度生活用水量約 2 億 9,693 萬噸，工業用水量 2 億 2,674 萬噸，農業用水量 3 億 6,496 萬噸，總計桃園市年度總用水量達 8 億 8,863 萬噸。今年 4 月石門水庫水情吃緊時即影響農業用水，也幾乎衝擊科技產業製程運作。污水回收再生的水資源技術在全球迅速發展，已成為解決水資源短缺的重要方向之一，不僅減輕水資源短缺壓力，還能降低對天然水源的依賴，桃園市的污水回收利用系統便是基礎建設示範。

日鼎水務執行桃園污水下水道系統 35 年 BOT 計畫，目前每日可處理 10 萬噸污水量，即每年可處理 3,650 萬噸民生廢水，其中每日 3.1 萬噸使用 MBR 薄膜處理系統生成高品質回收水，約占桃園市所供應循環利用之放流水比率達 15.5%，可供工業與農業使用，有效提高水資源利用效率。

同時，日鼎水務已啟動第三期擴廠計畫，預計 2025 年底完成。此一水資源循環利用模式，不僅能有效節約用水，還能降低能耗，對環境保護具有重要意義。