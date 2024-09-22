印度電信巨頭Jio積極擴建5G基建 四台廠布局已久可望受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-22 11:46

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印度最大電信業者 Reliance Jio Infocomm 正積極擴建其 5G 網路基礎設施，近期與多家基礎設施供應商簽署合作協議，並大規模採購 5G 固定無線接取 (FWA) 設備，中磊 (5388-TW)、智易 (3596-TW)、合勤控 (3704-TW)、神準 (3558-TW) 在印度布局已久，有望從中受惠。

Reliance Jio Infocomm 近期與 Viom Networks 簽署了鐵塔共享協議，將使用後者遍佈全國的 42,000 座電信塔，此前，Jio 已與 Bharti Infratel 和 Bharti Airtel 達成類似的基礎設施共享安排，以加速網路部署並降低成本。

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根據 Jio 最新財報，其用戶數已達近 4.9 億戶，其中 5G 用戶達 1.3 億戶，成為除中國大陸外全球最大的 5G 電信業者，Jio 計劃透過 5G FWA 進入家戶市場，目標爭取 1 億用戶，並向印度近 6,000 個鄉鎮提供光纖的寬頻服務。

為滿足快速增長的需求，Jio 預計年底前將釋出 1,100 萬至 1,200 萬套 5G FWA 相關設備的新標案，包括中磊、智易、正文、神準都在印度布局許久，可望受益。

法人指出，中磊作為最早進入印度市場的台灣網通廠商之一，今年第二季營運雖受企業級網通市況影響有所下滑，但在印度市場需求支撐下，下半年有望重拾成長動能。