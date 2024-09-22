〈油價波動〉呼叫器爆炸和降息讓油飆漲！今天快加油 凌晨起汽柴油漲0.3元、0.4元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-22 21:26
黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件致中東情勢緊繃，以及美國聯準會降息等因素致油價上漲，台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲 0.3 元及 0.4 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.3 元、95 無鉛汽油每公升 30.8 元、98 無鉛汽油每公升 32.8 元、超級柴油每公升 28.0 元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收 0.3 元。
台灣中油表示，受黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件致中東地緣政治情勢轉趨緊繃，以及美國聯準會宣布降息等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.02 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.162 元，漲幅為 1.83%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 0.6 元及 0.7 元，已低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，惟計算後 95 無鉛汽油超出 30 元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收 0.3 元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲 0.3 元及 0.4 元。吸收金額如附表。
台灣中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅 (汽、柴油每公升各共 2 元及 1.5 元) 調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之 0.3 元均由台灣中油吸收，113 年累計至 8 月底止，台灣中油共吸收約 219.43 億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。(亞鄰油價資訊請參考 https://www.cpc.com.tw 之產品與服務 -- 產品價格與資訊 -- 亞鄰各國比較表)
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