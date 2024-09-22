本週操盤筆記：已開發經濟體PMI、聯準會官員談話、美國PCE數據

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-22 21:50

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本週經濟數據主要為各國 PMI 預覽數據，對於聯準會觀察人士來說，還有主席鮑爾 (Jerome Powell) 的預定談話以及聯準會青睞的核心 PCE 通膨數據。除此之外，美國將發表第二季 GDP，在企業部分，美光科技 (MU-US) 的財報無疑最受投資人關注。

本週操盤筆記 (0922-0927)

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1. 美國核心個人消費支出 (PCE) 數據

PCE 價格指數通常被稱為聯準會首選的通膨指標，7 月份，整體 PCE 維持在 2.5% 不變，而核心 PCE 則穩定在 2.6%。兩者似乎都在聯準會 2% 的目標之上持平。

消費者支出的放緩進一步，支持了聯準會的行動。預計 8 月個人支出將較上季成長 0.3%，繼 7 月較上季成長 0.5% 後，個人收入預計將月增 0.4%。

2. 全球 PMI 預覽

8 月的 PMI 數據顯示，美國、歐元區、英國和日本的成長率有所改善，不過整體而言，這種改善可歸因於強勁的服務業表現。除英國外，製造業趨勢惡化，引發人們對經濟萎縮可能從工廠部門蔓延到服務業經濟的擔憂。

隨著美國和歐洲的降息週期到來，人們也將關注 9 月的 PMI 數據，以尋找貨幣政策是否有助於維持經濟復甦的線索。

歐元區消費者物價指數 (CPI) 初值顯示，核心年利率維持在 2.8%。核心通膨率下降和 PMI 的價格訊號減弱，將有助於維持當前市場對今年稍後進一步降息的預期。

分析師預估，美國 9 月製造業 PMI 預計將從 8 月的 47.9 升至 48.5，而服務業指標預計將從 8 月的 55.7 下降至 55.2。

3. 美國聯準會官員談話