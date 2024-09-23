高通要吃下英特爾 面臨兩大障礙

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-23 08:00

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美媒《CNBC》也證實這項傳聞，但消息人士仍不清楚雙方是否已經開始洽談，也不知道高通提出的條件。

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從 2023 年營收規模來看，高通是全球第三大晶片供應商，也是全球最大手機晶片供應商。英特爾是全球第二大晶片供應商，也是全球最大 PC（個人電腦）晶片供應商。目前全球最大晶片供應商是輝達 (NVDA-US) 。

高通的營收只有英特爾的 67%，市值卻是英特爾的 2 倍。去年高通的營收為 362.9 億美元，淨利 77.6 億美元。去年英特爾的營收為 542.3 億美元，淨利 16.9 億美元。

《財經》雜誌上周六指出，一個公認的事實是，高通收購英特爾的難度很高，有兩大障礙：

其一，高通賬面資金暫時難以收購英特爾。

高通的財報顯示，截至 2024 年 6 月 23 日，高通的現金和約當現金僅 77.7 億美元，有價證券 52.6 億美元。這代表高通短期內可動用的自有資金總和為 130.3 億美元，但英特爾的市值超過 930 億美元，高通面臨 800 億美元以上的資金缺口。

一位晶片科技人士表示，高通一旦啟動併購案，現金和有價證券遠遠不足以收購英特爾，除非採取股權置換、機構借款等其他方式。

其二，高通、英特爾的業務遍布美國、歐洲、中國等全球主要市場。

高通一旦展開如此大規模的收購案，需要各國反壟斷監管機關通過審查。反壟斷審查的時間往往半年以上，任何一個國家或地區的主管機關否決，併購案都會失敗。

一位產業人士說，晶片行業有特殊性，對各國反壟斷執法機關來說，哪怕不存在明顯危害國家的壟斷行為，基於地緣政治以及不希望全球晶片巨頭進一步整合壯大，也有可能否定這項交易。