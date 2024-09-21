高通收購英特爾傳聞四起 一代晶片巨擘走到十字路口

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-21 14:45

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美媒《CNBC》也證實這項傳聞，但消息人士仍不清楚雙方是否已經開始洽談，也不知道高通提出的條件。

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儘管這筆交易離定案還很遠，但資本市場已經給出了反應。英特爾股價周五一度大漲 9.5%，隨後漲幅收斂至 3%，高通收盤則下跌約 3%。

如果這一收購案敲定，將成為全球有史以來最大科技業併購案之一。目前英特爾的市值超過 933 億美元，高通是 1,882 億美元。

事實上，9 月以來，高通收購英特爾晶片設計業務的傳聞，已在半導體圈傳開。據《路透社》本月稍早報導，高通曾探詢收購英特爾設計部門的可能性。

英特爾一度是全球最大晶片製造商，但英特爾多年來一直處於下跌態勢，並在 2024 年加速下跌。今年以來，該公司股價已重挫 58%。

據《第一財經》報導，晶片行業人士表示，合併是當下晶片趨勢，資方也可以實現利益最大化。

《集微網》創始人王豔輝說：「英特爾的代工應該獨立出去，IDM 模式不適合數位系統，適合模擬，否則很難與台積電競爭。」

通信行業資深人士戴輝則認為：「英特爾的行動產品失敗，AI 也處於投入期，資料中心伺服器市場本來有九成以上市場，但雲端運算（背後大量需求來自行動端）拉起了競爭對手 ARM 系列的晶片。隨著 Chromebook 的大量應用，筆電市場又被蠶食，因此，晶片設計領域如果能和高通合併，倒也不失為一條出路。」

戴輝說，晶片設計和高通合併，Fab 工廠分拆，對英特爾來說，或許是眼下最好的選擇。